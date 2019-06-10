«الاتحاد» تكشف لغز تنظيم إرهابي وهمي في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

يبدو أن مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب على مدار السنوات الماضية، ومشاركتها في التحالف الرباعي لمقاطعة الدوحة لدعمها وتمويلها للإرهاب، قادت إلى شن حرب إشاعات وصناعة جماعات إرهابية وهمية.

«الاتحاد» بحثت وتعمقت في هذا التقرير لكشف الحقيقة الكاملة لجماعة «أنصار الإسلام» الوهمية التي زعمت تبنيها حادث استهداف سيارة مدير أمن أسيوط اللواء جمال شكر وإصابة اثنين من مرافقيه بتاريخ 29 مايو الماضي، بعبوة ناسفة زُرعت فيها، ما أسفر عن انقلاب السيارة واستشهاده، عبر تطبيق تليغرام الذي يعد وسيلة معسكر الإرهابيين إلكترونياً وذراعهم الإعلامية وأسموها «عملية ضرب الرقاب».

وهذا ما يثبت ادعاء ووهم بيانات هذه الجماعة الوهمية، ويبدو أنهم مجموعة من الهواة يسعون لإيجاد أي مساحة إعلانية بعد دحر الجماعات الإرهابية كـ«أجناد مصر» و«المرابطون» و«داعش» و«العقاب الثوري» و«التوحيد والجهاد» وغيرها على يد قوات الجيش والشرطة المصرية في الفترة الماضية.

ويقول عمرو فاروق، الباحث في الإسلام السياسي، إن تلك الجماعة المزعومة «أنصار الإسلام» يبدو أنها تسير في الاتجاه نفسه الذي تخطو فيه لجان الإخوان المسلحة، من القيام بتبني عمليات وهمية والقفز على بعض الأحداث الطبيعية، في محاولة للظهور وإثبات الوجود، وإحداث بلبلة داخل الشارع المصري، والتشكيك في رواية الأجهزة الأمنية.

وأضاف فاروق لـ«الاتحاد» أن ما حدث يظهر أنها لا تتخطى كونها عملية توافق بين لجان الإخوان المسلحة، وجماعة أنصار الإسلام، في إطار التفاهم والتعاون الذي حدث بين تنظيم القاعدة وبين جماعة الإخوان، والدليل على ذلك أن الصفحات الرسمية لتنظيم القاعدة على تليغرام تتبنى وتقوم بنشر كل أخبار الإخوان، والعكس يتم مع تنظيم القاعدة من قبل الصفحات الرسمية للإخوان على تليغرام تحديداً.

جدير بالذكر أنه من قراءة معمقة لـ«الاتحاد» لبيان الجماعة الإرهابية الوهمية، نجدهم يستخدمون تقويماً ميلادياً وهو ما يتعارض مع ثقافة وتأصيل معظم الجماعات الراديكالية الأصولية كونهم يعتبرون التقويم الميلادي كفراً، ولا يستخدمون سوى التقويم الهجري، مثل «داعش» و«القاعدة». وبمجرد إجراء بحث عبر شبكة الإنترنت حول ما يسمى بجماعة أنصار الإسلام، وسط التنظيمات الجهادية، لم نجد سوى جماعة «أنصار الإسلام» وهي جماعة كردية في شمال العراق، وأخرى باسم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» بالساحل والصحراء الأفريقية، وتتبع تنظيم القاعدة في أفريقيا ويقودها إرهابي يسمى «إياد أغ غالي» وتنشط في مالي وبوركينافاسو والنيجر، وليس لهما علاقة من قريب أو بعيد بمصر.

وبالتدقيق الذي تتبعته «الاتحاد» للحادث الذي زعموا تبنيه بزرع عبوة ناسفة بسيارة مدير أمن أسيوط، تبين أنه غير حقيقي، خاصة أن وزارة الداخلية أعلنت أن الحادث من دون شبهة جنائية، كما أن إجراءات المعاينة الفنية الجنائية لأسباب انقلاب السيارة لا تدل على أي تفجير، هذا إضافة إلى أن كل سيارات مديري الأمن مصفحة ولا أثر بها لأي تفجير، فيما قال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن وزارة الداخلية لا مبرر لها في إخفاء أي عملية إرهابية، مؤكداً أن من يستشهد من رجال الأمن يكون ذلك تشريفاً له في خدمة الوطن وتتم رعاية أسرته وتخليد اسمه وتكريمه.

وقال محمد حميدة، الباحث في الجماعات الأصولية، إن الجماعة المزعومة أعلنت مسؤوليتها في بيان بعنوان (الإنذار الأخير) عن استهدافها مستودعات شركة قارون للبترول التابعة لشركة أباتشي الأميركية في منطقة دهشور بمحافظة الجيزة بقذائف آر بي جي بتاريخ 31 مايو، كما أعطت الجماعة مهلة 60 يوماً لشركات البترول الأجنبية: أباتشي الأميركية وبريتش بتروليوم البريطانية، وإيني الإيطالية، تدعوها لإيقاف أعمالها داخل مصر، وهو غير حقيقي.

وأوضح حميدة لـ«الاتحاد» أن ما يكشف زيفها أن الجهات الأمنية لم تعلن أي شيء بخصوص هذا الأمر، والأكثر من ذلك أن شركة قارون للبترول لم تصدر أي بيانات رسمية، ولا شركة أباتشي الأم.

وذكر مراقبون أن القول إن جماعة «أنصار الإسلام» موجودة وكانت تنشط في الصحراء الغربية، وتبنيهم لحادث الواحات في 20 أكتوبر 2017 الذي استشهد فيه 16 ضابط شرطة من ضمنهم 6 من ضباط الأمن الوطني، وأسر ضابط الشرطة محمد الحايس، يتصادم مع تنظيم الإرهابي هشام عشماوي وهو زعيم الجماعة، فيدحضه أن اسم التنظيم الذي أسسه عشماوي (المرابطين) ومعه مساعده عماد الدين عبدالحميد ضابط الصاعقة المفصول من الجيش المصري ولم ينضموا لـ«داعش» لكنهم بايعوا تنظيم القاعدة الإرهابي.