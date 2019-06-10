مصادر جزائرية لـ«الاتحاد»: سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية

محمد إبراهيم (الجزائر)

كشفت مصادر جزائرية لـ«الاتحاد» أن الحكومة بصدد الإعلان عن إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات، تتكون من مدنيين وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة. وأوضحت المصادر أن الهدف من إنشاء هذه السلطة هو ضمان شفافية الانتخابات تنفيذاً لتعهدات الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وكشفت المصادر أن هذه السلطة ستضم 582 عضواً من الشخصيات العامة وممثلين عن المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية وممثلين عن مساعدي العدالة، على أن يكون العضو مقيداً بقوائم الناخبين وألا يكون حكم عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، وألا يكون منتخباً في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، وألا يكون منتمياً لحزب سياسي، أو شاغلاً لوظيفة عليا في الدولة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مدة عهدة عضو السلطة الجديدة ست سنوات ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث سنوات، وتتشكل من رئيس و4 نواب للرئيس و577 من بينهم 14 عضواً يمثلون الجاليات في الخارج. ومن أبرز صلاحيات السلطة الجديدة تنظيم كل العمليات الانتخابية ورقابتها بكل استقلالية وضمان صحتها، كما نص مشروع قانون السلطة الجديدة على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 30 ألف دينار جزائري إلى 500 ألف دينار، لكل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمداً عن تنفيذ قرارات السلطة الجديدة، بحسب المصادر ذاتها.

إلى ذلك، أطلق سياسيون جزائريون مبادرة تهدف لتقديم حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للأزمة الحالية. وقال عبدالكريم بودراع، المتحدث باسم مبادرة «نبني» إن «الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد يكمن في مرحلة انتقالية تعمل على توفير كل الضمانات اللازمة لاستكمال المسار الانتخابي الذي يمهد لبناء دولة القانون».

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر للحوار للمجتمع المدني منتصف يونيو الجاري، تشارك فيه المنظمات والنقابات، سيبحث اقتراح المرور عبر مرحلة انتقالية يقودها إما رئيس يحظى بالإجماع أو هيئة رئاسية تعمل بالتنسيق مع حكومة تكنوقراطية، على تهيئة الظروف التنظيمية والتشريعية للعودة الى المسار الانتخابي وانتخاب رئيس منتخب من طرف الشعب، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب وعلى رأسها رحيل ما تبقى من رموز النظام قبل إطلاق أي حوار. وأشار إلى أن المؤتمر سيشارك به تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.

وفي أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، استدعى القضاء الجزائري أمس عدداً من المسؤولين السابقين والحاليين ورجال أعمال للتحقيق معهم في قضايا فساد مالي، فيما أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إقالة 3 من كبار موظفيها دون إبداء أسباب. ومثل أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة، مجدداً للتحقيق معه في قضايا فساد مالي إبان توليه منصبه، كما مثل والي الجزائر العاصمة السابق عبدالقادر زوخ اليوم أيضاً أمام نفس المحكمة للتحقيق معه.

كما ينتظر أن يمثل أمام ذات المحكمة، عدد آخر من الوزراء والمسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ورجال الأعمال، من بينهم رجل الأعمال محيى الدين طحكوت الذي مثل أمس أيضاً مع أفراد من عائلته أمام المحكمة، للتحقيق في قضايا تتعلق بمنح امتيازات لشركة (سيما موتورز) التي يملكها طحكوت. وكانت مصادر قانونية تحدثت معها «الاتحاد» الأسبوع الماضي، قد أكدت أن هذا الأسبوع سيشهد إجراءات قضائية جديدة بحق أويحيى وبقية الوزراء السابقين المتهمين بالفساد حيث ستعقد المحكمة العليا أولى جلساتها لنظر القضية وقد تصدر أمراً بإيداعهم في الحبس.

ويتمتع رؤساء الحكومة والوزراء الحاليون والسابقون في الجزائر بميزة قضائية تقصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلاً من المحاكم الابتدائية أو الجزائية الأخرى. وينص القانون الجزائري على أن أي مسؤول في الدولة تقلد مناصب رفيعة، يبقى خاضعاً للمساءلة لمدة 10 سنوات كاملة من طرف السلطات القضائية أو الإدارية.

ومنذ استقالة بوتفليقة مطلع أبريل الماضي، تشهد المحاكم الجزائرية تحقيقات وملاحقات قضائية لعدد من رموز نظامه أبرزهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسا المخابرات السابقان، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة، وأحمد أويحيى وعبدالمالك سلال رئيسا الحكومة السابقان و8 وزراء سابقين وعبدالقادر زوخ والي الجزائر العاصمة السابق ووالي ولاية البيض الحالي محمد جمال خنفار، وعبدالغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق بتهم الفساد المالي.

وتوقعت مصادر قانونية تحدثت معها «الاتحاد» أن يحيل القضاء العسكري بولاية البليدة (شمال) خلال أيام كلاً من السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق وحنون إلى المحاكمة العسكرية، موضحة أن التهم الموجهة لهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقرر القضاء العسكري في 4 مايو الماضي، إيداع كل من السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق قيد الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، قبل أن تلحق بهم حنون في 9 من الشهر ذاته.