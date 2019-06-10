العراق: نزوح كبير من الموصل بسبب الحرائق

سرمد الطويل (بغداد)

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى العراقية، أمس، بأن مئات العوائل اضطرت للنزوح من قرى غرب الموصل بعدما التهمت النيران مزارع للقمح والشعير في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. وقال الرائد جلال علي إن «النيران انتشرت بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار غرب الموصل بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة». وأضاف أن «النيران انتشرت بمناطق وقرى عديدة في القضاء، ووصلت إلى منازل المزارعين». وأوضح أن نحو 700 عائلة نزحت من هذه المناطق باتجاه الموصل بعد أن طالت النيران مزارعهم، مشيراً إلى أن مزارعين اثنين لقيا حتفهما جراء الحرائق.

يذكر أن مناطق عديدة من العراق شهدت اندلاع النيران في مزارع القمح والشعير في الآونة الأخيرة. وتتهم قوات الأمن عناصر «داعش» بالوقوف وراءها، فيما يتهم الأهالي جهات متنفذة بالوقوف وراءها.

وفي سياق آخر، أعلنت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، أن 70% من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية غير المنفجرة لا تزال تحت الأنقاض.

وقالت الدائرة في بيان، إن ذلك يصعب العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي. وأضافت في البيان أنه «بعد مرور أكثر من عامين على استعادة قوات الأمن العراقية المناطق التي كانت سابقاً تحت سيطرة داعش، ما تزال المخاطر المتفجرة إحدى أكبر المثبطات الرئيسة التي تحول دون عودة النازحين إلى ديارهم بأمان وكرامة». وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفجرة، واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين في المناطق المحررة شمالي البلاد، خصوصاً في محافظتي نينوى وكركوك.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن 5.5 مليون عراقي، اضطروا للنزوح من محافظات شمال وغرب البلاد، بعد أحداث يونيو 2014 التي سيطر فيها «داعش» على مساحات كبيرة من البلاد، وعاد منهم نحو 3.1 مليون إلى مناطقهم المحررة.