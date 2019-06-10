«ناتو» يؤكد استمرار تدريب القوات العراقية والبيشمركة

أربيل (الاتحاد) أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو»، عن استمراره بتدريب القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية للأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً أن التصعيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لم يؤثر بأي شكل على عمل بعثته في العراق.

وقال قائد قوات حلف الناتو في العراق، اللواء داني فورتين، إن الحلف يخطط لتدريب قوات البيشمركة والقوات العراقية للأعوام الأربعة المقبلة لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش»، كاشفاً عن وجود قرابة 500 مدرب ومستشار في العراق لتقديم المساعدة والارتقاء بقدرات القوات الأمنية. ونفى فورتين وجود أي تأثير للتوترات بين أميركا وإيران على مهام قوات الناتو الموجودة في العراق.

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