فضح مؤامرة إرهابية إيرانية في لندن بمشاركة حزب الله

رشا العزاوي (أبوظبي)

قالت صحيفة التليغراف: إن السلطات البريطانية كشفت علاقة بين ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، وعناصر كان قد القبض عليهم في 2015، أثناء تخزينهم أطناناً من المواد المتفجرة، على مشارف لندن في مصنع للقنابل، بعد تحقيقات سرية قادتها الاستخبارات وجهاز مكافحة المتفجرات البريطاني استمرت لأكثر من 3 سنوات.

ووصفت الصحيفة النتائج التي توصلت إليها السلطات البريطانية بالمروعة، إذ أن الجماعة الإرهابية كانت قد جمعت الآلاف من الطرود الصغيرة المتفجرة، وتحتوي كل واحدة منها على نترات الأمونيوم (عنصر شائع في القنابل اليدوية الصنع). وتساءلت الصحيفة، في وقت كانت تعد عناصر مدعومة من إيران لشن سلسلة هجمات في أوروبا قد تشمل لندن، لماذا تدخل بريطانيا في اتفاق نووي مع دولة تدعم جماعات كهذه؟ وهل اتخذت بريطانيا قرارها بقبول الاتفاق النووي مع إيران لضمان أمنها خوفاً من استمرار التفجيرات الإرهابية، التي اجتاحت البلاد آنذاك؟ وبعد أكثر من ثلاث سنوات من كشف مؤامرة مصنع القنابل في لندن سراً، تم توجيه الاتهام رسمياً لجماعة حزب الله المدعومة من إيران لضلوعها في دعم وتمويل تلك العناصر.

وحول تفاصيل الحادثة، قالت الصحيفة، أمس، إن الإرهابيين اتخذوا من مصنع لعبوات التبريد الخاصة بالأغراض الطبية غطاء.

وقد تبدو العبوات تلك للوهلة الأولى غير ضارة إلا أنه، وبمجرد طي العبوة، تتفاعل محتوياتها الداخلية متحولة إلى مادة شديدة البرودة.

وما أن يتم فتحها يمكن استخراج نترات الأمونيوم النقية منها، والتي تُمزج مع مكونات أخرى لتصبح مادة متفجرة فتاكة.

لاحظت الأجهزة الأمنية أن المصنع لم يكن يتخلص من العبوات المفتوحة، بل كان يقوم بتجميعها وسحب نترات الأمونيوم منها.

وكانت الأجهزة الأمنية البريطانية على دراية في مدى خطورة نترات الأمونيوم، إذ أنها استخدمت لقتل 168 شخصاً في أوكلاهوما سيتي عام 1995، و202 شخص في بالي عام 2002.

وتقول الصحيفة: إنه وعلى الرغم من أن التفجيرات تلك تبعد آلاف الأميال عن لندن، إلا أن اكتشاف مصنع سري يحوي كميات هائلة من متفجرات نترات الأمونيوم في المدينة يؤكد الخطر المحدق بالمدينة.

وقالت الصحيفة: إن توقيت اكتشاف المصنع السري المرتبط بإيران ضاعف الصدمة البريطانية، مضيفةً، في الوقت الذي كانت تسعى بريطانيا فيه لعقد اتفاق نووي مع إيران فإن هذا المصنع كشف نوايا إيران الحقيقية، فلماذا مضت السلطات البريطانية قدماً في الاتفاقية؟ في خريف عام 2015، اكتُشف مصنع بريطاني محتمل للقنابل كان يديره أحد أكثر الجماعات الوكيلة سيئة السمعة المرتبطة بإيران ألا وهي ميليشيا حزب الله، وتقول التليغراف: إن تركيبة ميليشيا حزب الله، المؤلفة من جناح سياسي يضم ممثلين منتخبين في لبنان وجناحاً عسكرياً متشدداً، خلقت انقسامات بين الدول الغربية التي تقرر كيفية التعامل معها.

وكانت المجموعة بأكملها قد صنفتها الولايات المتحدة كياناً إرهابياً في التسعينيات.لكن في بريطانيا، حظرت الجناح العسكري فقط، وقاد الإعداد لهذا القانون كبار الشخصيات البريطانية في مكافحة الإرهاب إلى الاعتقاد بأن هناك شكلاً من أشكال الاتفاق في أن حزب الله لن يستهدف المملكة المتحدة مباشرة.

لكن اكتشاف مؤامرة لندن ألقى مزيداً من الشكوك البريطانية حول سلوك الجناح السياسي لحزب الله، ومزاعم حسن النوايا الإيرانية ما دعا لتحقيق عاجل حول طريقة عمل هذه الشبكة وعلاقاتها في بريطانيا ودور إيران في دعمها هناك.

وأوضحت الصحيفة أن عملاء من جهاز الاستخبارات البريطاني، وضباطاً من شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة قاموا بعملية سرية لكشف التآمر الإيراني على العاصمة الأوروبية، باستخدام عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابية.

وقال بن رايلي سميث، الصحفي الذي أعد التقرير لصالح التليغراف، إنه ووفقاً لمصادره الخاصة فإن المملكة المتحدة لم تكن المستَهدَف الوحيد في هذه العملية الإجرامية، بل إن المصنع السري للمتفجرات جزء من مؤامرة دولية، تقودها إيران بالتعاون مع حزب الله.

وسبق القبض على الإرهابيين بلندن، اعتقال عناصر تابعة لحزب الله في تايلاند كانت تعمل على شراء عبوات التبريد وتجميعها.

وبعد سنوات، حاول أحد عناصر حزب الله في نيويورك افتتاح شركة تصنيع عبوات تبريد للتصدير.

وتقول الصحيفة: إن عبوات التبريد المستخدمة لأغراض طبية توفر غطاءً مثالياً للإرهابيين، وفق مختصين فإنها عبوات مشكوك بها وسهلة النقل، ويتم استصدار موافقات تصديرها واستيرادها بسهولة كونها مواد طبية. وأوضحت الصحيفة أنه وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن عميل حزب الله من افتتاح شركته في نيويورك، مضيفةً أن القضية الأكثر صلة بمصنع المتفجرات السري في لندن كانت في قبرص.

حيث تم ضبط مؤامرة ذات أوجه تشابه مذهلة مع تلك التي اكتشفت في لندن.

إذ تم القبض على رجل يبلغ من العمر 26 عاماً، يدعى حسين بسام عبد الله، وهو لبناني كندي، قام بتخزين أكثر من 65000 علبة تبريد في قبو، وهي تعادل 8.2 طن من نترات الأمونيوم.

وخلال التحقيق، اعترف حسين بأنه عضو في الجناح العسكري لميليشيا حزب الله، قائلاً إنه تدرب ذات مرة على استخدام بندقية هجومية من طراز AK47.

وقال عبد الله إن 8.2 طن من نترات الأمونيوم المخزنة في قبوه كانت للقيام للهجمات الإرهابية مقراً بذنبه وحكم عليه بالسجن 6 أعوام في يونيو 2015.

كما عثرت الشرطة في أمتعته على صورتين لجواز سفر بريطاني مزور.

وسرعان ما أشركت السلطات القبرصية نظيرتها البريطانية في التحقيقات.

وتعلل الصحيفة سبب تعطيل الكشف عن المؤامرة الإيرانية في لندن، وكان الهدف هو تعطيل المؤامرة والحصول على صورة أوضح عما إذا كانت إيران وحزب الله على علاقة بمصنع المتفجرات، وتم إحاطة كل من ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة حديثا تريزا ماي، والتي كانت وزيرة للداخلية في حينه مع عقد اجتماعات أسبوعية مع مدير عام جهاز الاستخبارات البريطاني حول العملية.

وسرعان ما بدأت النتائج في الظهور كاشفةً عن علاقة وثيقة بين إيران وتلك الجماعة عبر الوسيط حزب الله. وعلى الرغم من ذلك استمرت مراقبة العناصر التي لم تكن قد حددت بعد أهدافاً لهجماتها الإرهابية. وقالت مصادر الصحيفة: إنه لا يوجد دليل على أن بريطانيا نفسها كانت هي المستهدفة. إلا أنها كانت تستخدم كمخبأ للعبوات المتفجرة، وفي 30 سبتمبر 2015، داهم جهاز الاستخبارات البريطاني أربعة عقارات في شمال غرب لندن - ثلاث شركات وعنواناً سكنياً واحداً.

وفي اليوم نفسه، قُبض على رجل في الأربعينيات من العمر للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية، بموجب المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006، في ذلك الحين لم تكشف السلطات عن هوية المعتقل أو جنسيته وتم إطلاق سراح الرجل بكفالة.

وقالت السلطات البريطانية أنها فضلت عدم إطلاع مجلس النواب والجمهور على القضية لأهمية سرية العملية. في يناير 2018 مررت الحكومة البريطانية قانوناً يصنف ميليشيا حزب الله بجميع أفرعها منظمةً إرهابية، بحضور وزير الأمن، ممثل موقف الحكومة الذي لم يشر صراحة إلى هذه المؤامرة، إلا أنه قال: إن الهدف من القانون دعم جهود المملكة المتحدة لتعطيل أولئك الذين يمارسون الإرهاب.