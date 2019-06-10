شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان عن تحريض الإرهابى هانى السباعى: "مرتزق مسلكه القتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تحريض الإرهابى هانى السباعى الهارب فى بريطانيا ضد مصر ودفاعه عن الإرهابى هشام عشماوى يؤكد أن عقيدة الإخوان وحلفائها هى محاولة هدم الوطن والمواطنة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مسلك الإخوان والإرهابيين الهاربين فى الخارج هو القتل وإراقة الدماء يمتلؤون بالاستعلاء الكاذب والجهل المتغطرس ويصادرون الدين ويحتكرونه تشويها وتدليسا.

ووصف إبراهيم ربيع، هانى السباعى وقيادات الإخوان الهاربين فى بريطانيا بأنهم مرتزقة يدفعهم من يوفر لهم الإيواء والدعم ويوفر لهم المنصات والمنابر.

وخلال الساعات الماضية استغل الإرهابى هانى السباعى أحد مساجد العاصمة البريطانية لإلقاء خطبة الجمعة وهاجم خلالها الدولة المصرية وجيشها وحرض ضد رجاله ودافع عن الإرهابى هشام عشماوى مستخدمًا نفس العبارات والألفاظ التى حاول الإعلام الأجنبى تسويقها وفشل حينما سعت بعض المواقع الإنجليزية والإخوانية تسويق هشام عشماوى كمعارض بارز، ولم تصمد محاولاتها أمام هجوم المصريين.