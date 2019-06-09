فضيحة جنسية لمسؤول في البيجيدي..تبادل صور جنسية مع فتاة ووجد نفسه في مواقع التواصل

لجأ مسؤول محلي بحزب العدالة والتنمية بسلا إلى المصالح الأمنية للتبليغ عن تعرضه لعملية ابتزاز، بعد تورطه في فضيحة جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأنترنت، لكنه فوجئ بأن أخباره وصلت إلى بعض المواقع الإلكترونية.

المسؤول دخل في محادثة الأربعاء الماضي مع فتاة عبر أحد المواقع، أعقبها تبادل صور جنسية، قبل أن يكتشف المسؤول الحزبي أنه ضحية ابتزاز…

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