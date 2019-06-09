لجأ مسؤول محلي بحزب العدالة والتنمية بسلا إلى المصالح الأمنية للتبليغ عن تعرضه لعملية ابتزاز، بعد تورطه في فضيحة جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأنترنت، لكنه فوجئ بأن أخباره وصلت إلى بعض المواقع الإلكترونية.
المسؤول دخل في محادثة الأربعاء الماضي مع فتاة عبر أحد المواقع، أعقبها تبادل صور جنسية، قبل أن يكتشف المسؤول الحزبي أنه ضحية ابتزاز…
تفاصيل أكثر في عدد يوم غد من جريدة “أخبار اليوم”…
كانت هذه تفاصيل خبر فضيحة جنسية لمسؤول في البيجيدي..تبادل صور جنسية مع فتاة ووجد نفسه في مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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