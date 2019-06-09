الراقصة المغربية “مايا” تثير الجدل: “البيران فين كنخدم أنقى من المساجد”!

وجدت الراقصة المغربية “مايا” نفسها قي قلب زوبعة جديدة بسبب تصريح هاجمت فيه المساجد وروادها.

وسادت موجهة غضب بسبب تصريحات الراقصة المغربية، التي قالت إن الأماكن، التي تشتغل فيها أنقى من المسجد، وزبائها أنظف من المصلين.

مايا دافعت عن موقفها، متحجرة بوضع المساجد في المغرب، وشنت هجوما جديدا على المصلين، الذين قالت في حقهم، بأسلوب فيه سب وقذف، إنهم مهملون لنظافتهم في المسجد.

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وأوضحت مايا أنها أمضت فترة ما بين عامي 2002 و2006، وهي تتردد باستمرار على المسجد، حيث اطلعت على الوضع، الذي تنتقده الآن، عن كثب.

وأثارت مايا غضب الجمهور عندما وصفت “الحانات”، خصوصا الأماكن، التي تشتغل فيها، بأنها أنقى، وذلك في خضم حديثها عن النظافة في المساجد.

ويتواصل مسلسل مايا والتصريحات، التي تهاجم فيها فئة من المصلين، الذين قالت عنهم إنهم لا يهتمون بنظافتهم، التي هي أمر أساسي في الصلاة.