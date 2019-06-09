عن المساواة في الإرث..الحقاوي: لن أعلق على الموضوع وهناك مغربيات لا يؤخذن حقهن الشرعي

رفضت بسيمة الحقاوي، وزيرةُ الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التعليق على موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الإرث.

وبررت الحقاوي، رفضها التعليق على هذا الموضوع، بأنه ليس من إختصاصها، لكونه يتعلق بعمل الفقهاء والمجالس العلمية.

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وأفادت الحقاوي، خلال مشاركتها في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تم بثه، قبل قليل، على القناة الثانية، أنه يجب على الفقهاء إخبارنا إن كانت قضايا التعصيب في الإرث مثلا، قابلة إلى الإجتهاد أم لا.

أما بالنسبة للنصوص القطعية في هذا الموضوع، فشددت الحقاوي على أن “هذه النصوص لا نقاش فيها”.

كما اعترفت المتحدثة ذاتها، أنه “ثمة نساء لا يأخذن حقهن الشرعي في الميراث، وذلك بسبب تسلط الذكور عليهن، وهذا عنف وظلم يمارس ضد النساء”، بحسب تعبيرها.