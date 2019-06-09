البحرية الإسبانية تنقذ 105 مهاجرين من الموت في عرض المتوسط

تمكنت البحرية الإسبانية، ليلة السبت/ الأحد، من إنقاذ 105 مهاجرين في وضعية غير قانونية، ينحدرون من دول جنوب الصحراء، أبحروا على متن قاربين مطاطين من سواحل الحسيمة.

ووفق وكالة الأنباء الإسبانية “أورو بريس”، فإن عملية الإنقاذ تمت بعد توصل البحرية الإسبانية بإشعار يفيد بوجود مهاجرين بالقرب من جزيرة “البروان” في حاجة إلى الإنقاذ، بعدما أوشك قاربهم المطاطي على إغراقهم، إذ توجهت عناصر من البحرية إلى عين المكان، وتم نقل جميع الركاب إلى ميناء ألميريا، قبل نقلهم إلى مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين السريين في المدينة.

يذكر أن سواحل الشمال تشهد توافد العديد من المهاجرين في وضعية غير قانونية، يحاولون استغلال حالة البحر المستقرة من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى.