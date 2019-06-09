برشيد يحرم أولمبيك آسفي من المشاركة في كأس “الكاف” ويمنحها لحسنية أكادير

حرم فريق يوسفية برشيد أولمبيك آسفي، من المركز الثالث المؤهل لمنافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي لبرشيد، في إطار الجولة 30 والأخيرة من البطولة الاحترافية.

وعلى الرغم من تقدم الفريق المسفيوي أولا في النتيجة، منذ الدقيقة العاشرة، عن طريق إدجومارياغوي، غير أن الفريق الحريزي، سيسجل التعادل في الدقيقة 43، بواسطة الناصيري، قبل أن يسجل زكرياء فاتي، الهدف الثاني والانتصار، في الدقيقة 83.

وبهذه الهزيمة، فقد الفريق المسفيوي المركز الثالث، بعد أن تجمد رصيده في 45 نقطة، لصالح حسنية أكادير، الذي ضمن تأهله لكأس الاتحاد الإفريقي للعبة الموسم المقبل، بعد أن فاز على شباب الريف الحسيمي، بهدف دون رد.

وبنتيجة هاتين المباراتين، يكون الترتيب النهائي للمراكز الثلاثة الأولى على الشكل التالي، وهي المراكز المؤهلة للمنافسات القارية: