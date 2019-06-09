مورينيو يضع شرطا لتدريب نيوكاسل يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يفكر في العودة للتدريب في البريمييرليغ من خلال بوابة نيوكاسل يونايتد.
وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن مورينيو لا يمانع في تدريب نيوكاسل، إذا أتم رجل الأعمال الإماراتي، الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، شراء النادي.
وارتبط نيوكاسل بـ"مجموعة بن زايد"، بعد أن قرر مايك آشلي مالك "الماكبايس" بيع النادي.
وبحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن آل نهيان يرى أن مورينيو سيكون أفضل خليفة للمدير الفني، رافاييل بينيتيز، في إطار المشروع الجديد للنادي، ورغبته في منافسة الكبار.
وسبق لمورينيو وبينيتيز أن قادا إنتر ميلان الإيطالي، لكن نتائج الثنائي كانت مختلفة، حيث حقق مورينيو الثلاثية التاريخية مع النيراتزوري، بينما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة رافا.
وما زال مورينيو بعيدًا عن عالم التدريب، منذ الإطاحة به من مانشستر يونايتد، خلال الموسم المنصرم، بعد تردي نتائج الفريق بشكل كبير.
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