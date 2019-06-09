الهند توسع نطاق البحث عن طائرتها العسكرية المفقودة .. و7200 دولار لمن يدلي بمعلومات

في السياسة 10 يونيو,2019 نسخة للطباعة

رئيس وزرائها يزور سريلانكا

نيودلهي ـ وكالات: وسعت الهند أمس نطاق البحث عن طائرة عسكرية مفقودة منذ أسبوع، وعلى متنها 13 شخصا، كما اعلنت عن جائزة لمن يدلى بمعلومات تساعد في تحديد مكان الطائرة. وكانت الطائرة انتونوف “ان ـ 32″ التابعة للقوات العسكرية الهندية قد فقدت الاتصال مع القوات الأرضية بعد 30 دقيقة من إقلاعها في الثالث من يونيو الجاري من قاعدة جورهات بولاية آسام بشمال شرق الهند. وكانت الطائرة في طريقها إلى مهبط الطائرات العسكري ميشوكا في ولاية اروناشال براديش، بالقرب من الحدود مع الصين. وقد أخفقت جهود محاولة تحديد مكان الطائرة باستخدام الرادار أو القمر الاصطناعي، بالإضافة إلى جهود البحث في غابات ميشوكا. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأحد إن القوات الجوية عززت من عمليات نشر الطائرات ووسعت نطاق البحث بصورة كبيرة منذ بدء عمليات البحث. وقد جرى الإعلان عن جائزة قدرها 7200 دولار لمن يدلي بمعلومات حول مكان الطائرة.

سياسيا، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سريلانكا، حيث يعد أول مسؤول دولي يزور سريلانكا منذ وقوع تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا. وذكرت شبكة ان دي تي في أن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينجه استقبل مودي في المطار. وكتب مودي تغريدة بعد وصوله سريلانكا قال فيها ” سعيد بالعودة لسريلانكا، ثالث زيارة لي لهذه الجزيرة الجميلة خلال أربعة أعوام. أشاركم نفس القدر من الدفء الذي يظهره مواطنو سريلانكا. الهند لا تنسى أبدا أصدقائها عندما يكونون في وقت حاجة”.

في غضون ذلك، أبدى مودي احترامه لذكرى من قتلوا على يد متشددين في تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا وتعهد بدعم كولومبو في إطار جهود من نيودلهي لمواجهة تزايد نفوذ الصين في المنطقة. وقام مودي بعد ذلك بالصلاة ووضع زهورا في كنيسة سان أنتوني الكاثوليكية في العاصمة كولومبو التي كانت من ضمن كنائس وفنادق استهدفتها التفجيرات التي وقعت في 21 أبريل.

وكتب مودي تغريدة بعد ذلك قال فيها “أثق في أن سريلانكا ستنهض من جديد. الأعمال الإرهابية الجبانة لا يمكنها أن تتغلب على روح سريلانكا”. وتسعى الهند إلى تبني سياسة خارجية تطلق عليها اسم “الجوار أولا” بالتركيز على حلفائها في جنوب آسيا لكن لا توجد مؤشرات تذكر على تحسن العلاقات مع باكستان.