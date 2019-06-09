الجيش السوري يتقدم في ريف حماة و يوسع نطاق عملياته في إدلب

في السياسة 10 يونيو,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أفاد مصادر سورية في دمشق نقلا عن مصدر عسكري بأن الجيش السوري أستعاد سيطرته على بلدة تل ملح في ريف حماة، ويتابع تقدمه على عدة محاور. وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وكالة “سانا” السورية أن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في تل ملح وجبين وكفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي إدلب وحماة، مكبّدة إياهم خسائر بالأفراد والعتاد. وحسب الوكالة، طالت عمليات الجيش مقرات ومنصات للصواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي التي تشكل مركزا لإمدادات الإرهابيين، ودمرت خلالها عدة مقرات ومنصات إطلاق وتسببت بالفوضى في صفوفهم. على الصعيد ذاته وسعت وحدات الجيش العربي السوري نطاق عملياتها على خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية على اتجاه تل ملح وجبين والجلمة لتشمل تحصيناتهم في كفر زيتا والنقير وأرينبة بريفي حماة وإدلب ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد. وذكر مراسل سانا في حماة أنه بعد عمليات رصد دقيقة لتحركات مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” على محور تل ملح وجبين والجلمة شمال مدينة محردة بالريف الشمالي الغربي نفذت وحدات الجيش رمايات كثيفة بسلاحي المدفعية والصواريخ محققة إصابات مباشرة في صفوف هذه المجموعات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات مزودة برشاشات وعربات لهم. وأفاد المراسل باتساع نطاق عمليات الجيش لتطال مقرات ومنصات إطلاق صواريخ في بلدة كفر زيتا على تخوم ريف إدلب الجنوبي والتي تشكل مركزاً لإمدادات الإرهابيين دمرت خلالها عدة مقرات ومنصات إطلاق صواريخ احدثت إرباكاً وفوضى في صفوفهم. وأقرت التنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل العديد من إرهابييها وفقدان آخرين خلال محاولتهم الهجوم على بعض النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي. وفى ريف إدلب الجنوبي أشار المراسل إلى أن وحدات الجيش نفذت رمايات كثيفة بالأسلحة المناسبة على تجمعات وتحصينات إرهابيى “جبهة النصرة” في قريتي النقير التابعة لناحية خان شيخون وأرينبة التي تتبع لمنطقة أريحا ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر لهم0 ودمرت وحدات الجيش العاملة على محور ريف حماة الشمالي أمس بضربات دقيقة العديد من سيارات الدفع الرباعي والمصفحات والمفخخات التي استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها على محور تل ملح وكفرهود بريف حماة الشمالي وأوقعت العديد من القتلى في صفوفها.