ألمانيا تعلن تأييدها لحل الدولتين في الشرق الأوسط

في السياسة 10 يونيو,2019 نسخة للطباعة

اعلنت تقديم قرض ميسر للأردن بقيمة مئة مليون دولار

عمان ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشكل واضح دعمه لحل الدولتين لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل، وذلك بالنظر إلى خطة السلام الأميركية المرتقبة في هذا الشأن. وقال ماس بعد لقائه أمس الأحد بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان: “نحن متفقون وسنظل كذلك على ضرورة حل الدولتين الذي تم التفاوض بشأنه”. وتعهد الوزير الاتحادي بمواصلة الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي قاطعتها الولايات المتحدة الأميركية. وأكد ماس أنه سيتم اعطاء “أهمية كبيرة” لعمل هذه المؤسسة في المستقبل أيضا، وقال: “لذلك، سيستمر دعم ألمانيا لها أيضا”. يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من تمويل (أونروا) تحت قيادة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وبررت واشنطن ذلك بأن الاستثمارات ستكون أفضل من التبرعات من أجل تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين. ويعتزم جاريد كوشنر، مستشار ترامب وزوج ابنته، عرض خطة سلام قريبا لتسوية الصراع. من جهة اخرى أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس امس الأحد على الاستمرار في تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والعمل معا من أجل حل الأزمات الإقليمية. واتفق الوزيران خلال محادثات أجرياها في عمان أمس على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية. وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وألمانيا، وهي ثاني أكبر مانح للأردن، في جميع المجالات. وأكد ماس دعم ألمانيا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وأعلن تقديم ألمانيا للأردن قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار. وبحث الوزيران جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والتطورات في الحرب على الإرهاب، والمستجدات الإقليمية الأخرى، خصوصا جهود محاصرة التوتر مع إيران. من جانبه، قال ماس :”ندرك الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن، ولذلك يسعدنا تواصل الأردن المشترك مع صندوق النقد الدولي في طريق الاصلاحات وذلك بشكل شجاع جداً، ونحن نحترم ذلك احتراما كبيرا. وألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بتوفير منح قرضٍ ماليٍ غير مشروط بقيمة مئة مليون دولار أمريكي.” وأضاف ماس أن “المحادثات تناولت أيضا التعاون في محاربة داعش وتواجد القوات الألمانية في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي الذي لا يزال تهديده قائما رغم فقدانه سيطرته المكانية”.