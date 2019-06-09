السودان: شوارع الخرطوم خالية مع بدء حملة للعصيان المدني

في السياسة 10 يونيو,2019 نسخة للطباعة

بريطانيا تطالب (العسكري) بالإفراج عن المعتقلين

الخرطوم ـ وكالات: قال شهود إن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد أمس الأحد مع بدء حملة العصيان المدني للمطالبة بحكم مدني في البلاد في الوقت الذي أطلقت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. دعت المعارضة وجماعات الاحتجاج الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الاثنين الماضي مما أسفر عن مقتل العشرات كما وجه ضربة لآمال الانتقال السلمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل. وجاء اقتحام مقر الاعتصام بعد أسابيع من المشاحنات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد البشير وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير بشأن من يسيطر على الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات. ومع بداية أسبوع العمل في السودان صباح أمس الأحد، تسنت رؤية القليل من المارة أو العربات في الشوارع. وكانت وسائل النقل العام تعمل بالكاد كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق. وتعمل بعض بنوك الدولة ومكاتب المرافق العامة بشكل طبيعي. وفي مطار الخرطوم، حيث لا تعمل سوى القليل جدا من الرحلات، تكدس المسافرون في صالة السفر. وأغلقت معظم مكاتب السفريات بسبب انقطاع الإنترنت كما ارتفعت أسعار التذاكر. وفي الخرطوم بحري عبر النيل الأزرق من وسط العاصمة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. ويحاول المتظاهرون إغلاق الطرق بالمتاريس في العاصمة خلال الأيام الأخيرة كوسيلة لدعم حركة الاحتجاج. وقال التلفزيون السوداني أمس الأحد إنه تم تغيير محمد عبد الله القيادي الكبير بقوات الدعم السريع. على صعيد متصل دعا البابا فرنسيس أمس الأحد إلى السلام في السودان بعد اقتحام قوات الأمن مخيم اعتصام لمحتجين مطالبين بالديمقراطية في الخرطوم الأسبوع الماضي. وقال البابا في عظته الأسبوعية أمام حشد في ساحة القديس بطرس “تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف. نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعي للصالح العام عبر الحوار”. من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس الأحد ارتفاع عدد الضحايا منذ فض اعتصام المعارضة أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم الاثنين الماضي إلى 117 قتيلا. وذكرت اللجنة، وهي تجمع نقابي غير رسمي، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شخصين لقيا حتفهما “بمستشفى السلاح الطبي، إثر تعرضهما للضرب والطعن بآلات حادة”. وأضافت أن قتيلا آخر سقط في مدينة بحري، متأثرا بإصابته بطلق ناري مباشر في الصدر، مشيرة إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرا في المنطقة. ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل. على صعيد اخر طالبت بريطانيا المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإفراج عن قادة الحركة الاحتجاجية المحتجزين لديه. وشدد السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق، على حسابه في “تويتر” مساء أمس الأول، على أنه من غير المقبول استمرار حبس ثلاثة قياديين للمحتجين المطالبين بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، هم ياسر عرمان ومبارك أردول وإسماعيل خميس جلاب، دون أي أنباء عن حالتهم. وأشار إلى أن الأخيرين اعتقلا بعد يوم من لقائهما بنائبه، وتابع: “يجب على المجلس العسكري الانتقالي الإفراج فورا عنهم وعن قيادات المعارضة الآخرين”. وأعلنت المعارضة السودانية أن “العسكري الانتقالي” شن في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم الجمعة للتوسط بين المجلس والمحتجين، حملة اعتقالات في صفوفها طالت على وجه الخصوص جلاب، وهو الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ونائبه عرمان، والمتحدث باسم الحركة أردول. وجاءت زيارة آبي على خلفية مقتل عشرات المحتجين جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس الانتقالي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم الاثنين الماضي، كما استدعت الخارجية البريطانية الخميس سفير السودان لدى لندن لإبداء قلقها إزاء أحداث العنف التي أودت بأرواح 61 أو 113 شخصا، حسب تقديرات السلطات الجديدة والمتظاهرين.