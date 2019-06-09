مصرع ثلاثة اشخاص بحادث قرب جسر المثنى

وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية لـ الخليج 365، ان "حادثا مؤسفا وقع في المنطقة المحصورة بين جسر المثنى شمالي بغداد ودوار التاجيات حيث كان سائق مركبة نوع فورد اكسبلور يقود مركبته بسرعة باتجاه جسر المثنى وبسبب فقدان السيطرة على مركبته انحرف على اليسار وعلى الجزرة الوسطية وطيران المركبة وسقوطها على مركبة نوع شيري اجرة".واضاف وليد ان "الحادث ادى الى مصرع ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون الشيري واصابة صاحب المركبة نوع فورد".

يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

