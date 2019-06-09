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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرقة الرد السريع وبعملية خاطفة تمكنت من تحرير مختطفة مع ألقاء القبض على الخاطفين في منطقة البتار بمحافظة واسط".
واضاف المصدر ان "ذلك تم بالتعاون مع الامن الوطني".
واضاف المصدر ان "ذلك تم بالتعاون مع الامن الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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