بالصور.. تحرير مختطفة واعتقال خاطفيها في واسط

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرقة الرد السريع وبعملية خاطفة تمكنت من تحرير مختطفة مع ألقاء القبض على الخاطفين في منطقة البتار بمحافظة واسط".

واضاف المصدر ان "ذلك تم بالتعاون مع الامن الوطني".

