البرتغال تُطيح بهولندا وتتوج بدوري الامم الاوروبية

شوط المباراة الأول كان هادئاً من الجانبين، ولم يشهد الكثير من الفرص الخطرة على أي من المرميين، وفي الدقيقة السابعة حاول ديباي مباغتة أصحاب الأرض بتسديدة قوية ولكنها مرت بسلام على مرمى البرتغال.وفي الدقيقة 26 استغل رونالدو كرة طولية خلف الدفاع الهولندي، وكاد أن يسدد في الشباك لولا تدخل فان دايك وإبعاد الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 30 أرسل بيرناردو سيلفا تسديدة قوية على مرمى البرتغالي، ولكن أبعدها سيلسين إلى ركلة ركنية، لتنفذ سريعاً ويقابلها برونالدو برأسية سريعاً ولكن الحارس يواصل التألق.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق وتحسن أسلوب المباراة بشكل ملحوظ، ولكن دون أهداف لينتهي الشوط كما بدأ.



بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيراً عن الأول، حتى الدقيقة 59 عندما أعلن جويديس عن الهدف الأول لأصحاب الأرض، بعد تسديدة قوية من سكنت الشباك.

استفاق لاعبو المنتخب الهولندي من أجل البحث عن هدف التعادل، اعتماداً على الكرات العرضية التي كان يبعدها دائماً الدفاع البرتغالي.

اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة في العشر دقائق الأخيرة من المباراة، والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الطواحين، لولا تألق سيلسين في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة بتحقيق البرتغال لقبها الأول في تاريخ المسابقة.