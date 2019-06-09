المخابرات السودانية: الإحالات للتقاعد إجراء روتيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الناطق الرسمي باسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني إن قرارات الإحالة للتقاعد الصادرة بحق ضباط في الجهاز إجراء روتيني.



ولفت في تصريح لـوكالة الأنباء السودانية" سونا" إلى أن ما تم من إحالات وإجراءات لتقاعد ضباط بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، أمس السبت، كان في إطار الأداء الإداري الدوري للجهاز، مبيناً أن الجهاز كان قد أصدر الشهر المنصرم كشفاً بالترقيات لمختلف الرتب.



وأكد الناطق الرسمي أن هذه الإحالات ليس لها أي تفسير بخلاف أنه إجراء سنوي يسري على ضباط الجهاز كما يسري على القوات النظامية الأخرى.