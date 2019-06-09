"عنترية" إيران والإخوان بأوروبا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد التاسع من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسية، ترامب أجبر إيران على التخلي عن "العنترية"، بكاميرا سرية.. قناة ألمانية ترصد معاناة عمال مونديال قطر، تقرير فرنسي: الإخوان الأكثر خطرا على أمن أوروبا، قوات الدعم السريع.. مواقف حاسمة ترسم مسارات ثورة، أحزاب ألمانية تتحد لتصنيف "حزب الله" إرهابيا، مصادر أمنية: توجيه تهمة "الخيانة العظمى" لشقيق بوتفليقة، فساد زوجتي جنرالي الحرس الثوري عصيّ على قضاء إيران، عبدالله بن زايد: الاعتداء على السفن قرب الفجيرة يهدد سلامة الملاحة.

أما في الاقتصاد فتطالعون؛ لدعمها الإرهاب.. الجفاف يصيب الملاحة التجارية في قطر، إيران تعوض فشلها الاقتصادي بزيادة الأسعار.. أحدثها تذاكر القطارات، ديون الشركات الصغيرة في تركيا تقفز إلى 110 مليارات دولار، بورصة قطر تخسر 576 مليون دولار في 4 ساعات، بسبب أزمة هواوي.. تهديدات صينية غير متوقعة ضد أمريكا.

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وإلى الرياضة تقرأون: تقارير إسبانية تكشف عن وجهة جريزمان المقبلة.

وفي الفن: أميرة نايف لـ"العين الإخبارية": انتظروني قريبا في 3 أفلام ومسلسل

أما الثقافة فتتابعون: الإمارات تعرض تجربتها في صون التراث بـ"موسم طانطان" المغربي

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 9 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع اضغط هنا.