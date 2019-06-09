شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم منزل رئيس تحرير صحيفة في صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التهمت النيران منزل الصحفي اليمني رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة اليمنية ورئيس تحريرها السابق فيصل مكرم في منطقة الجراف بصنعاء في ساعة مبكرة من صباح (الجمعة) الماضية.

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وفي وقت يلف الغموض سبب الحادثة، إذ إن الجزء المشتعل من المنزل ليس فيه كهرباء، فإن الشكوك تثار حول إمكانية وقوف مليشيا الحوثي خلف الحادثة، إذ كانت لها سابقة إجرامية مع مكرم عام 2015 بإقدامها على اقتحام منزله وتهديده بالقتل وإجباره على تقديم استقالته من صحيفة الثورة الرسمية، وهو ما يشي بأن تكون حادثة حريق منزله أخيراً بفعل فاعل، ورغم ذلك لم يتهم فيصل مكرم أي شخص، معللا ذلك بأنه لا توجد لديه عداوات مع أي أحد.

وذكرت مواقع إخبارية نقلا عن مصادر مقربة من مكرم، أن الحريق الغامض خلف خسائر مادية كبيرة.

يذكر أن فيصل مكرم شغل منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الثورة الرسمية ورئيس تحريرها، قبل أن يطيح به الحوثيون عام 2015، كما شغل مدير مكتب صحيفة الحياة في صنعاء، ورئيس تحرير صحيفة الغد.