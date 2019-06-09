ابراهيم زار مقام الامام الرضا في مشهد لينتقل لاحقا إلى العاصمة الإيرانية طهران

وصل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث زار مقام الامام الرضا. على أن ينتقل لاحقا إلى العاصمة الإيرانية ​طهران​ لاستكمال المشاورات لإطلاق سراح ​نزار زكا​، وإعادته معه إلى بيروت خلال الساعات المقبلة.

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