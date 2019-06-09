اعتبر وزير المهجرين ​غسان عطالله​، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ان "نعم ​اللبنانيون​ اليوم يعانون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية للقمة عيشهم، ونعم ​التيار الوطني الحر​ ومؤسسه ورئيسه، هم رأس حربة بالدفاع عن هذه الحقوق." مضيفا ان "اذا كان اللبنانيون قد انتشروا في أصقاع الارض فهم ساهموا في الدول وتطويرها، وقدموا لها خبراتهم وكانوا أوفياء للذين استقبلوهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: اللبنانيون يعانون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية فيما المنتشرون كانوا أوفياء لمن استقبلوهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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