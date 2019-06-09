اللقيس: الأرز غير المطابق للمواصفات لم يدخل الأراضي اللبنانية

أكد وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ أنه "لدينا مشاكل زراعية كثير، وهذا القطاع مهمل منذ زمن وموازنته قليلة، ونحن اليوم أمام واقع جديد حيث يحكى عن دخل مواد مسرطنة الى ​لبنان​"، مشيراً الى أن "​الأرز​ غير المطابق للمواصفات لم يدخل الأراضي اللبنانية وما زال ب​مرفأ طرابلس​".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح اللقيس أن "كل المواد التي تدخل الى لبنان تخضع لـ"كود" معين مستخدم في معظم دول ​العالم​"، مشيراً الى انه "نتيجة ​الأمراض​ التي تحصل في لبنان ذهبنا بإتجاه تشديد تحليل المنتجات التي تدخل الى لبنان وخصوصا أنه ليس لدينا قدرة على السيطرة على البعض في الداخل، فقررنا السيطرة على البضاعة المستوردة".

ولفت الى "اننا وضعنا أولوية أن ندرس المنتجات ونحللها بأقصى درجات الدقة، وأضفنا كود الإتحاد الاوروبي في معايير الفحص ونشر في ​الجريدة الرسمية​"، مشدداً على "اننا ذاهبون للآخر لأن المواطن اللبناني أولوية بالنسبة لنا".

Advertisements

ومن جهة أخرى، أكد اللقيس ان "مديرية الثروة الحيوانية أخذت عينات من كل المتاجر، وهناك مفاجأة ستصدم ​الشعب اللبناني​ بطبيعة المنتجات"، لافتاً الى أنه "يجب وضع الاصبع على الجرح لأن صحة المواطن ليست سلعة وتباع وتشترى في البلاد".

واعتبر أن "أول خطوة يجب القيام بها هي إعادة ترميم ​المدارس​ الزراعية السبعة، بالتعاون مع ​الفاو​ لترشيد ​المزارعين​".

وأكد "أننا متشددين واصدرنا القرارات حتى نطبقها ونحمي مصلحة المواطن اللبناني".