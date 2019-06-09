وجّه النائب ​ميشال ضاهر​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تحية لعناصر ​الدفاع المدني​ الذين تعرضوا للاعتداء اليوم من قبل المتظاهرين خلال قيامهم بواجبهم لإعادة فتح الطريق والناجم عن حرق الإطارات" مشيرا الى ان عناصر الدفاع المدني ليسوا مكسر عصا لأحد ونستنكر وبشدة هذا الاعتداء".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر مستنكرا الاعتداء: عناصر الدفاع المدني ليسوا مكسر عصا لأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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