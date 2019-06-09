بطيش: الأرز المسرطن الذي يتم الحديث عنه لم يدخل الى الأسواق اللبنانية

أكد وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ ان "​الأرز​ المسرطن الذي يتم الحديث عنه لم يدخل الى الأسواق اللبنانية، وتحدثت مع مدير عام ​الجمارك​ اللبنانة ​بدري ضاهر​، وأكد لي أن الكمية موجودة ب​مرفأ طرابلس​ ولم تدخل الى الأراضي اللبنانية".

وفي تصريح تلفزيوني له، اوضح بطيش ان "هذه البضاعة طالما لم تدخل الاراضي هي مسؤولية الجمارك و​وزارة الزراعة​، ونحن يجب ان نكون حاضرين بحال كانت البضاعة بالأسواق"، مشيراً الى ان "مسؤوليتنا تبدأ فور دخول البضاعة الى الأسواق"، لافتاً الى أن "​الأمن​ الغذائي مهم بالنسبة لنا، حبث اننا قمنا بـ 12 ألف كشف خلال أربعة أشهر".

وشدد على أن "الأمن الغذائي لا علاقة له بالسياسية، وأنا تواصلت مع وزير الزراعة ولا مشكلة بالتواصل، بل يجب أن نطمئن المواطنين".