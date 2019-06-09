وحدات من الجيش شاركت في عملية تنظيف الشاطىء اللبناني

في إطار المهمات الإنمائية التي ينفّذها ​الجيش​، شاركت عناصر من مختلف القوى في الحملة الوطنية التي نظمتها ​وزارة البيئة​ لتنظيف الشاطىء اللبناني وبحره. كما شارك في الحملة التي امتدت على طول الشاطىء اللبناني عناصر من ​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر اللبناني​، إضافة إلى مجموعات كشفية وأندية وجمعيات أهلية وعدد كبير من ​طلاب المدارس​ و​الجامعات​ ومتطوعين من ​هيئات المجتمع المدني​.

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