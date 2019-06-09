وحدات من الجيش شاركت في عملية تنظيف الشاطىء اللبناني

في إطار المهمات الإنمائية التي ينفّذها الجيش، شاركت عناصر من مختلف القوى في الحملة الوطنية التي نظمتها وزارة البيئة لتنظيف الشاطىء اللبناني وبحره.
كما شارك في الحملة التي امتدت على طول الشاطىء اللبناني عناصر من الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى مجموعات كشفية وأندية وجمعيات أهلية وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات ومتطوعين من هيئات المجتمع المدني.
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