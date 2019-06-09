وفد من قيادة القومي قدم التعازي باسم رئيس وقيادة الحزب بوفاة شقيقة السيد نصرالله

قدم وفد من قيادة "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" التعازي بوفاة زكية عبد الكريم نصرالله شقيقة أمين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ في مجمع الإمام الصدر بروضة الشهيدين.

وضم الوفد نائب رئيس الحزب ​وائل الحسنية​، عميد الإعلام ​معن حمية​، عميد ​الإقتصاد​ حبيب دفوني، عميد التربية و​الشباب​ رامي قمر، منفذ عام ​المتن​ الجنوبي محمد عماشة وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من المسؤولين. وقد قدّم التعازي باسم رئيس وقيادة الحزب.

وأبرق رئيس المجلس الأعلى في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب ​أسعد حردان​ إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله معزياَ، وجاء في البرقية أنه "ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم السيدة الفاضلة الحاجة زكية عبد الكريم نصرالله رحمها الله. نتقدم من سماحتكم، ومن جميع أفراد العائلة، بأصدق مشاعر العزاء، ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح الجنان ويلهمكم الصبر والسلوان".