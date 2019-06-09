روكز: لا خوف على أمن اللبنانيين واجهزتنا قوية وهي نجحت بالقضاء على الارهاب في لبنان

أعلن العميد النائب ​شامل روكز​، ان "ال​لبنان​يين تعاملوا منذ بداية ​النزوح​ مع السوريين بشكل انساني في كل المجالات الصحية والتعليم والسكن، على ان يلتزم النازحون بالقوانين اللبنانية"، ولفت الى ان "بالطبع هناك تخوف دائم من تحويل المخيمات المؤقتة الى دائمة في حال بدأ البناء في المخيمات، فيما الحل يكمن بابعاد مخيمات النازحين عن القرى والسكان اللبنانيين، لان يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الامور النفسية والانسانية بالاعتبار وكذلك الامور الامنية، التي تبقى اولوية لحماية اللبنانيين."

ودعا روكز في حديث تلفزيوني، "الى الاحاطة بالتحقيقات ومتابعة ملفات الذين لديهم سوابق مع ​الارهاب​، كي لا تتكرر عمليات ارهابية كتلك التي ارتكبها المبسوط في ​طرابلس​،" مشددا على ان "على مجلس الدفاع الاعلى ان يتابع تنسيق هذه القضايا مع ​الاجهزة الامنية​،" وطمأن روكز ان "لا خوف على امن اللبنانيين لان اجهزتنا قوية وتنسق في ما بينها وهي نجحت بمنع اي عمليات ارهابية في لبنان، ولبنان هو من البلدان القليلة الذي تمكن من ​القضاء​ على الارهاب على أرضه".