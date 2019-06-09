أفادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن "كتل هوائية معتدلة الحرارة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط"، مشيرةً الى أن "​الطقس​ يوم الإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجنوبية بينما تنخفض بشكل محدود في المناطق الشمالية والداخلية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة الصباحية.

وأشارت الى أن "الطقس يوم الثلاثاء قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ، اما الأربعاء فهو غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.