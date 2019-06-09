هانت يؤكد إمكانية إعادة التفاوض مع الأوروبيين بشأن بريكست

أعلن وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، أحد المرشّحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنّه مقتنع بأنّ إعادة التفاوض ممكنة لتجنّب حصول ​بريكست​ من دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ تصبّ في هذا الاتجاه.

وأكّد هانت في حديث لقناة "​سكاي نيوز​" أنّ ميركل "قالت إنّه مع رئيس وزراء بريطاني جديد، نحن (الدول الـ27 الاخرى في ​الاتحاد الأوروبي​) نريد دراسة كل الحلول التي ستقترحونها"، وأضاف "أنا متأكّد تماماً من أنّه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في هذا الموضوع، سيكون الأوروبيون مستعدين للتفاوض".

ولم يحدّد هانت ما إذا كان يعني إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه لندن و​بروكسل​ ورفضه ​البرلمان البريطاني​ - والذي لا تنوي الدول الـ27 تنقيحه- أو يشير الى الإعلان السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد بريكست.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لإعادة مناقشة هذا الإعلان في حال أعادت لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة.