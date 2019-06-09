زيلينسكي: نريد توجيه ضربة قاضية لنظام الحكم السابق حتى لا يتمكن الوقوف مجددا

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أن "حزب "خادم الشعب" الذي رشحه لخوض انتخابات الرئاسة في نيسان، لا يسعى لإعادة تفعيل نظام الحكم القديم، بل يطمح إلى إنشاء نظام جديد".

ولفت زيلينسكي الى أن "اسم القوة السياسية التي ينتمي إليها، "خادم الشعب"، ليست مجرد علامة سياسية، بل عبارة عن رؤية عالمة وشاملة".

وشدد على أن "هذه الرؤية لا غيرها ستساعد على إنشاء نظام حكم جديد في البلاد وليس إعادة تشغيل النظام القديم".

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وأشار الى أن "خادم الشعب" تمكن من الإطاحة بالنظام القديم، لكننا ننريد توجيه ضربة قاضية إليه حتى لن يستطيع الوقوف على قدميه بعدها".

وأكد زيلينسكي أن "حزبه يعتزم إلغاء ​الحصانة النيابية​ وحرمان النواب من الاستمرار في ولاياتهم لسوء استخدام السلطة والزج بالمسؤولين الحكوميين في السجن على الإثراء غير المشروع، في حال دخوله البرلمان نتيجة ​الانتخابات التشريعية​ المبكرة المقررة في 21 أيلول المقبل".

وعرض حزب "خادم الشعب" اليوم برنامجه الانتخابي، فضلا عن إعلانه أسماء أول 20 مرشحا للحزب ضمن قائمة يفترض أن تضم 100 شخص، للمشاركة في السباق الانتخابي.