شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى يكذب يحيى حامد: الاقتصاد المصرى تجاوز مرحلة التحديات الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة تكشف أكاذيب وألاعيب جماعة الإخوان التى يروجونها من حين لآخر لضرب استقرار الدولة المصرية واقتصادها، وهو ما ظهر مؤخرا فى المقال الذى نشره الوزير الإخوانى الهارب يحيى حامد، فى موقع "فورين بوليسى" حول انهيار الاقتصاد المصرى، وما حمله من أكاذيب وادعاءات باطلة فى الاقتصاد المصرى، فخرجت إحدى قيادات الإخوان الشابة، وهو أنس حسن، ليكذب ما ذكره يحيى حامد.

وقال أنس عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": الاقتصاد المصرى بينهار؟.. لأ حضرتك مش بينهار.. واللى يقولك كدة بيضحك عليك.. الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة التحديات الخطيرة.. وهو الآن "بيعانى" و"فيه مشاكل" لكنه لا ينهار.. بالعكس المنحنى بتاعه فى اتجاه التعافى.



تدوينة الإخوانى أنس حسن

وشن عدد من أعضاء الإخوان وكتائبهم الإلكترونية هجوما على أنس حسن، بعد اعترافه بأن الاقتصاد المصرى تعافى، وأن كل ما ذكره يحيى حامد ما هو إلا أكاذيب وادعاءات، وحاول أنس فى ردوده على كتائب الإخوان إقناعهم بذلك من خلال تأكيده أن الاقتصاد المصرى تعافى بشكل كبير، بسبب الضبط الأمنى الموجود فى الدولة المصرية.