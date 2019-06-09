شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تستمع للمحافظين حول رؤيتهم لتعظيم موارد المحافظات الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، آليات تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات في ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات، وذلك عن محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الاسماعلية – بور سعيد – السويس).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، بحضور ممثلى محافظات (الإسكندرية – كفر الشيخ – الاسماعلية – بور سعيد – السويس).

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي هذه المحافظات الخمسة، ورؤيتها لكيفية تعظيم مواردها، وأكد النواب أعضاء اللجنة أن هناك ملفات عديدة يمكن أن تكون مصادر دخل مهمة للمحافظات وتحتاج لحسن الاستغلال والإدارة، مثل المحاجر والمناجم والمواقف واستغلال الأصول غير المستغلة وغيرها، مطالبين بالقضاء على الفساد للحفاظ على المال العام، لتكون موازنات المحافظات من الموارد الذاتية أكثر من الخزانة العامة للدولة.

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