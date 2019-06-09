شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة يكشف تناقض قناة الجزيرة.. فماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، التناقض الذى تمارسه قناة الجزيرة القطرية خلال تغطيتها للأحداث فى المنطقة العربية.

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه استمرارآ لاستخفاف وإستغفال قناة الجزيرة بمشاهديها؛ فإن طائرات الرافال الفرنسية "أسوأ طائرة وغير مرغوب بها" فقط لأن مصر إشترتها وكانت مصر هي أول من إشترتها!.

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: "القناة قالت بعدها إن الرافال أفضل طائرة في العالم عندما إشتراها تنظيم الحمدين الإرهابي، فهذه إحدى فضائح هذه القناة".

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