تعرف على اختصاصات هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وبينت المـادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة وهى: تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى وتطوير المنتجات دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة تمويل سفر الباحثين إلى الخارج إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

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