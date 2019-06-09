شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى : حكومة تميم بن حمد تعيش أزمة السيدة المطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى،إن حكومة تميم بن حمد تعيش حياة السيدة المطلقة التى تعرب عن سعادتها بالطلاق نهارا وتعض أصابع الندم ليلاً ، مؤكدا أن هذا هو وضع قطر حاليا بعد المقاطعة العربية من جانب مصر والسعودية والبحرين والإمارات .

وأكد المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، على انتشار ظاهرة المثلية والشذوذ الجنسى ، قائلا : لقد ظهر لي ذلك في لندن ، وقد دار الحديث بيني وبين أحد القطريين و قد بدأ يتذمر من تزايد تلك الظاهرة مع تقاعس السلطات القطرية عن التعامل مع هذه المشكلة

وشن جابر الكحلة المرى، هجوما عنيفا على حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، قائلا: حرامي الدوحة يطلق النصائح ، لو كنت خارج الدوحة لتم استرجاع الأموال التي تم سرقتها و كنت بين 4 جدران يأكلك الندم.

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