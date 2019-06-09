رئيسة وزراء مولدوفا: لن نمتثل لقرار المحكمة الدستورية ببطلان انتخاب البرلمان والحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كيشيناو (أ ش أ)

أكدت رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، أن الحكومة والبرلمان في البلاد لن يمتثلا لقرار المحكمة الدستورية ببطلان انتخابهما، مؤكدة أن الانتخاب تم بشكل شرعي.

وقالت ساندو، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن "البرلمان والحكومة انتخبا بشكل شرعي ولا يمكن حلهما من أي طرف، كما أن المحكمة الدستورية ليست لديها السلطة لذلك، لذا، فلن نمتثل للقرارات التي تخالف القانون ورغبة المواطنين".

جدير بالذكر أن القائم بأعمال الرئيس المولدوفي، بافيل فيليب أعلن اليوم الأحد أنه وقع مرسوما يقضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 7 سبتمبر القادم.

Advertisements

وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي، "حددت المحكمة الدستورية شروط حل البرلمان. وأنا أمامكم أوقع على مرسوم بشأن إجراء انتخابات مبكرة في 7 سبتمبر".

وأضاف القائم بأعمال الرئيس المولدوفي: "نحث الأطراف الأخرى على عدم التمسك بمناصبهم، ولكن الذهاب إلى محكمة الشعب، ونوجه النداء نفسه إلى رئيس مولدوفا".

وقررت المحكمة الدستورية في مولدوفا، في وقت سابق اليوم، تعين رئيس الوزراء، بافيل فيليب، قائما بأعمال رئيس مولدوفا، لحل البرلمان والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة.