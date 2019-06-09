مصادربالسودان: إحالة 90 ضابطًا من جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد

ذكرت مصادر لموقع "العربية نت"، اليوم "الأحد"، بإحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات في السودان

وأكدت المصادر أن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطا سودانيًا من جهاز الأمن والمخابرات.

جهاز الأمن والمخابرات في السودانإلى التقاعد.وأكدت المصادر أن القائمة شملت أكثر من 90 ضابطا سودانيًا من جهاز الأمن والمخابرات.

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