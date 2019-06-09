"حزب التجمع بفرنسا" : التصفير على نشيدنا الوطني عار وإهانة

أعربت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، مارين لوبان، عن استيائها من تصفير المشجعين الأتراك على النشيد الفرنسي في المباراة التي جمعت منتخب بلادها بنظيره التركي.

وكتبت لوبان في تغريدة على "تويتر"، أن "التصفير على نشيد وطني، النشيد الفرنسي في هذه الحالة، هو عار وإهانة لقيم اللعب النظيف"، مضيفة أنها "تنتظر من الفيفا معاقبة الاتحاد

وجاءت ردود أفعال سياسية بعد التداول الواسع للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي كان منها وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتلك الواقعة بـ "العمل غير المقبول".

بث مباشر .. مشاهدة مباراة "تويتر"، أن "التصفير على نشيد وطني، النشيد الفرنسي في هذه الحالة، هو عار وإهانة لقيم اللعب النظيف"، مضيفة أنها "تنتظر من الفيفا معاقبة الاتحادالتركي لكرة القدم".وجاءت ردود أفعال سياسية بعد التداول الواسع للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي كان منها وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتلك الواقعة بـ "العمل غير المقبول".بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في نهائي أبطال أوروبا

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