ماكرون ينتقد تصرف مشجعي تركيا أثناء عزف النشيد الفرنسي

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، تصفير المشجعين الأتراك على النشيد الفرنسي في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالمنتخب التركي Powered by البارحة بـ "العمل غير المقبول".
وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه أن "رئيس الجمهورية تأثر بصافرات الاستهجان على النشيد
وأضاف البيان أن ماكرون أبلغ رئيس الاتحادية الفرنسية لكرة القدم، نويل لوجريت، بامتعاضه من السلوك الذي بدر من المشجعين الأتراك.
وجاءت ردود الفعل السياسية بعد التداول الواسع للواقعة في مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، أولى المتفاعلات.
وكتبت لوبان في تغريدة على "تويتر" أن "التصفير على نشيد وطني، النشيد الفرنسي في هذه الحالة، هو عار وإهانة لقيم اللعب النظيف"، مضيفة أنها "تنتظر من الفيفا معاقبة الاتحاد التركي لكرة القدم".
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