شرطة هونج كونج بالصين تصد محتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان

تحول احتجاجٌ سلميٌ حاشدٌ في هونج كونج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عددٍ مماثلٍ من أفراد الشرطة خارج البرلمان. اشتبك مئات المحتجين مع عددٍ مماثلٍ من أفراد الشرطة خارج البرلمان. وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعي مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل بعد تحذير المحتجين. واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين اليوم الأحد 9 يونيو للمشاركة في مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.

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