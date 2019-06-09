تحول احتجاجٌ سلميٌ حاشدٌ في هونج كونج على مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم إلى أعمال عنف عندمااشتبك مئات المحتجين مع عددٍ مماثلٍ من أفراد الشرطة خارج البرلمان.
وحاول المحتجون شق طريقهم إلى
واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين اليوم الأحد 9 يونيو للمشاركة في مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة هونج كونج بالصين تصد محتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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