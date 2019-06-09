السلطان قابوس يواصل زياراته لمحافظات وولايات سلطنة عُمان

يواصل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان زياراته لمحافظات السلطنة والتي تعكس الاهتمام بتحقيق المساواة والعدالة الجغرافية بين مختلف الولايات.

وعلي مدار سنوات يشارك السلطان قابوس أبناء الشعب العماني الشقيق احتفالاتهم وفرحتهم في الأعياد وسائر المناسبات الدينية والوطنية ، علي امتداد خريطة السلطنة.

في هذا الإطار وصل إلي محافظة شمال الباطنة مع حلول عيد الفطر، وكذلك في فترة استعداد أبناء الشعب العماني الشقيق للاحتفال فى الثالث والعشرين من يوليو بيوم النهضة الذى يتوج هذا العام إنجازات نحو خمسة عقود منذ توليه مقاليد الحكم.

توجه في هذا الإطار إلي ولاية صحار لتشهد بهذه المناسبة فعاليات وطنية عديدة، ونظم أبناء الولاية

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احتفالًا شعبيًّا أمام قلعة صحار التاريخية شهده كبار المسئولين من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية وجمهور غفير من المواطنين.

وقد تضمن برنامجا حافلا شمل العديد من الفعاليات وعروض ولوحات الفنون التقليدية وأهازيجها، وأمسية شعرية تحت رعاية السفير الدكتور علي العيسائي سفير سلطنة عُمان

لدى مصر، ومصر كانت حاضرة حيث تردد اسمها خلال الفعاليات، فمن جانبه أقام مجلس شعراء صحار أمسية شعرية وطنية احتفاء بهذه المناسبة المهمة.

أقيمت الأمسية تحت رعاية السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير سلطنة عُمان

لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.علي مدار ساعاتها صدحت الآفاق وترنمت بأصداء سيمفونيات من كلمات رائعة علي وقع الموسيقي الشعرية لأبيات القصائد الوطنية التي كتبها وألقاها نخبة من الشعراء المبدعين، كما تنوعت الفنون العمانية المغناة خلال الاحتفال الشعبي والتي أداها أبناء الولاية.

وشاركت في الاحتفالية مجموعات كبيرة من الفرسان وأعضاء فرق الرزحه وفن العازي ،لتتردد بجوار القلعة التاريخية نغمات شجية للموسيقي التقليدية والغناء التراثي من روائع ما تشتهر به الولاية، وتنوعت العروض ما بين فنون أهل السهل والجبل والبحر.

كما اشتمل الاحتفال على نموذج للخيمة البدوية، ومعرض للمقتنيات الأثرية التراثية، وعبرت تلك الفعاليات عن تاريخ صحار العريق، وكذلك عن تقدمها العصري الحديث كسائر ولايات السلطنة التي تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة ، وكذلك التوأمة ما بين الحداثة وعبق الحضارات العمانية التاريخية.