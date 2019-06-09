شركة الاتحاد للطيران تعلق رحلتيها بين أبوظبي والخرطوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن تعليق رحلتيها رقم (EY632) و(EY633) بين أبوظبي والخرطوم حتى إشعار آخر، نظرا للوضع الأمني في المدينة.

وقالت الشركة في بيان صحفي: إنها "تراقب الموقف عن كثب، ويعمل فريق خدمات الضيوف التابع للشركة على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين".

إشعار آخر، نظرا للوضع الأمني في المدينة.وقالت الشركة في بيان صحفي: إنها "تراقب الموقف عن كثب، ويعمل فريق خدمات الضيوف التابع للشركة على تقديم الدعم للضيوف المتأثرين".

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