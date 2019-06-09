رئيس أوكرانيا السابق يبدي استعداده لشغل منصب رئيس الحكومة

أعرب رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو عن استعداده لشغل منصب رئيس حكومة البلاد إذا فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم "الأحد" عن بوروشينكو قوله - ردا على
وقدم بوروشينكو، في وقت سابق خلال مؤتمر حزب (التضامن الأوروبي)، الذي كان حتى نهاية مايو يسمى كتلة بترو بوروشينكو، قائمة أول 10 مرشحين للحزب بالإضافة له.. فيما يركز برنامج حزب بوروشينكو على الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.
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