أعلن متحدثٌ باسم خدمة الإسعاف في لندن اليوم الأحد 9 يونيو، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع مصابينجراء حريق شب في شرق لندن، مضيفًا أن وحدات الإسعاف لا تزال في
وذكرت إدارة الإطفاء في لندن في وقتٍ سابقٍ اليوم إن نحو 100 رجل إطفاء يتعاملون مع الحريق الذي شب في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسعاف: لا تقارير عن وقوع مصابين جراء حريق مبنى في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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