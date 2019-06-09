الإسعاف: لا تقارير عن وقوع مصابين جراء حريق مبنى في لندن

أعلن متحدثٌ باسم خدمة الإسعاف في لندن اليوم الأحد 9 يونيو، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع مصابين

جراء حريق شب في شرق لندن، مضيفًا أن وحدات الإسعاف لا تزال فيموقع الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن في وقتٍ سابقٍ اليوم إن نحو 100 رجل إطفاء يتعاملون مع الحريق الذي شب في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.