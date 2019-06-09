4 قتلى بإطلاق نار في الهند

قتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي "بهاراتيا جاناتا" اليميني الحاكم، وأحد أنصار حزب محلي، في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية، فيما جرح 18 شخصا آخرين على الأقل في المواجهات التي اندلعت السبت في شرق الهند. وقال مسؤول في الشرطة المحلية، إن ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند. ووقعت مواجهات بين أنصار الحزبين مرات عدة في الولاية المتقلبة سياسيا التي تصاعد العنف فيها بعد انتخاباتٍ جرت في إبريل ومايو واستمر بعد إعلان النتائج.



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