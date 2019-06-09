الربيعة يستقبل رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي

التقى المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله عبدالعزيز الربيعة، أمس، رئيسَ بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد محمد العريفي، وذلك في مقر المركز بالرياض.

واطلع السفير العريفي على ما قامت به المملكة، خلال المركز، من برامج إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم، والتي بلغت 1011 مشروعا، في 44 دولة، شملت كثيرا من القطاعات، نفذّت عبر الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.

وأشاد السفير العريفي بالجهد الكبير الذي يقدمه المركز للمنكوبين والمتضررين والمحتاجين حول العالم، مثمنا المبادرات التي يقدمها خدمة للإنسانية.