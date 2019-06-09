الربيعة يستقبل رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي

واطلع السفير العريفي على ما قامت به المملكة، خلال المركز، من برامج إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم، والتي بلغت 1011 مشروعا، في 44 دولة، شملت كثيرا من القطاعات، نفذّت عبر الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.
وأشاد السفير العريفي بالجهد الكبير الذي يقدمه المركز للمنكوبين والمتضررين والمحتاجين حول العالم، مثمنا المبادرات التي يقدمها خدمة للإنسانية.
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