مؤسسات فلسطينية تثمن المساعدات المقدمة من السعودية

ثمّنت مؤسسات ثقافية وإعلامية فلسطينية في لبنان، المساعدات والتبرعات التي تقدمها المملكة العربية السعودية إلى الشعب الفلسطيني.

وعدّت كل من: الرابطة الثقافية الفلسطينية، والمؤتمر العالمي حول القدس الشريف، وفرقة البيادر الثقافية الفلسطينية، ولجنة العمل الفلسطيني، في بيان مشترك أمس، ما قدمته وتقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية والإنسانية، دعما لحياة الفلسطينيين وسندا للسياسة الفلسطينية، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، في مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتوجهت المؤسسات الفلسطينية الثقافية والإعلامية في لبنان بالشكر إلى المملكة -قيادة وشعبا- على المساعدات والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، داخل وطنه وفي دول الشتات.

وأكدت أن المملكة وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني سندا وداعما منذ الأيام الأولى لنكبته، في مايو 1948، ونكسته في يونيو 1967.

344 مليون دولار في عامين

وفقا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة التعمير، بلغ حجم المساعدات السعودية لفلسطين في 2017 نحو 122 مليون دولار، وفي 2018 نحو 222 مليون دولار، في حين أن مجموع ما قدمته السعودية خلال الـ17 عاما الماضية من مساعدات للشعب الفلسطيني تجاوزت 6 مليارات دولار (23 مليار ريال سعودي) وذلك منذ عام 2000 وحتى هذا العام، يُضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة.

وفيما يختص بأهم المساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، فقد تم تنفيذ 8 مشروعات للأمن الغذائي عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة 17.9 مليون دولار، وتنفيذ مشروع دعم أسر الأرامل والأيتام والجرحى الفلسطينيين مع بنك التنمية الإسلامي، بمبلغ 250 مليون دولار، ودعم صندوق القدس لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بمبلغ 285 مليون دولار، وتنفيذ مشروع بناء الملاجئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة بكلفة 20 مليون دولار مع منظمة الأونروا، إلى جانب دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية بمبلغ 43.9 مليون دولار أميركي، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مشروع آخر مع الهلال الأحمر الفلسطيني بمبلغ 53.3 مليون دولار خلال 2014، لتقديم الخدمات الطبية والأغذية للفلسطينيين.

وفيما يختص بالجانب الصحي، فإن ميزانية هذا الجانب بلغت أكثر من 58 مليون دولار، وفي مجال برامج التعليم فقد قدرت ميزانية البرنامج بـ40 مليون دولار.

نداء استغاثة

طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ومنظمات المجتمع الدولي، بالتدخل لحماية اللاجئين الفلسطينيين من هجمات نظام الأسد شمال سورية.

وأكدت اللجان المعنية بشؤون النازحين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، أن الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد تقصف مناطق مدنية وأحياء سكنية، وتعرض الأطفال والنساء للموت.

وناشدت «الأونروا» بتحمل مسؤولياتها والقيام بعملها لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى التفويض الذي أوكل إليها من الأمم المتحدة.

وأشارت اللجان إلى أن الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في محافظة إدلب وحماة، يتعرضون للموت والقصف الوحشي من طائرات وأسلحة نظام الأسد.

المساعدات السعودية للشعب الفلسطيني

2017

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122 مليون دولار

2018

222 مليون دولار

المجموع خلال 17 عاما الماضية

6 مليارات دولار (23 مليار ريال سعودي)

مساعدات إنسانية (2011 - 2018)

8 مشروعات للأمن الغذائي عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة 17.9 مليون دولار

تنفيذ مشروع دعم أسر الأرامل والأيتام والجرحى الفلسطينيين بمبلغ 250 مليون دولار

دعم صندوق القدس لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بمبلغ 285 مليون دولار

تنفيذ مشروع بناء الملاجئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة بتكلفة 20 مليون دولار

دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية بمبلغ 43.9 مليون دولار

تنفيذ مشروع آخر مع الهلال الأحمر الفلسطيني بمبلغ 53.3 مليون دولار

الدعم الصحي بأكثر من 58 مليون دولار

دعم برامج التعليم بـ40 مليون دولار